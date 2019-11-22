Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, dün sabah saatlerinde İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliğinden hayatını kaybetmişti. Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral Büyükanıt cenazesi eşinin 4 gün önce defnedildiği mezarın yanına defnedilecek. Karacaahmet Mezarlığı’nda bulunan Filiz Büyükanıt’ın mezarının yanı Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt’ın defnedilmek üzerek kazıldığı görüldü.