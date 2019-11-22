Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, dün sabah saatlerinde İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliğinden hayatını kaybetmişti. Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral Büyükanıt cenazesi eşinin 4 gün önce defnedildiği mezarın yanına defnedilecek. Karacaahmet Mezarlığı’nda bulunan Filiz Büyükanıt’ın mezarının yanı Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt’ın defnedilmek üzerek kazıldığı görüldü.
Yaşar Büyükanıt eşinin yanına defnedilecek
22.11.2019 - 09:20 | Son Güncelleme: 22.11.2019 - 09:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, 4 gün önce hayatını kaybeden eşi Filiz Büyükanıt’ın yanına defnedilecek. Yaşar Büyükanıt için eşinin yanında kazılan mezar görüntülendi.
Kaynak: İHA
Etiketler : yaşar büyükanıt,defin,eş,
664219 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/664219.aspx
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