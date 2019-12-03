Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Londra’da müttefiklerin NATO’ya vurgu yapması bizim için temel bir önceliktir. Toplantıda Çin ve Rusya ile ilişkilerin de gündeme gelmesi bekleniyor. Çin ile karşılıklı anlayışa dayalı yapıcı angajmanı destekliyoruz. Rusya ise uluslararası alanda önde gelen aktörlerden biridir. Türkiye coğrafi konumunun gereği olarak kendi öncelikleri çerçevesinde NATO ile işbirliği halinde çok yönlü bir dış politika yürütmektedir. Rusya ve diğer ülkelerle olan iyi ilişkilerimiz, müttefiklerimizle olan münasebetlerimizin alternatifi değil tam anlamıyla tamamlayıcısıdır.

NATO'NUN KEDNİNİ GÜNCELLEMESİ ARTIK KAÇINILMAZ

NATO’nun sağladığı güvenlik şemsiyesi bizim için çok önemli. Ancak ittifakın bir yenilenme ihtiyacı içinde olduğu da açıktır. 2000’lerin bakış açısıyla bugünü kavrayamayız. NATO’nun bilhassa terör örgütlerinden kaynaklanan asimetrik tehditler karşısında çok daha kararlı, etkin davranması gerekiyor. Günümüzün tehdit önceliklerine göre NATO’nun kendini güncellemesi artık kaçınılmazdır. Zira güvenliğin bölünmezliği, dayanışma ve beraberlik ruhu NATO ittifakını ayakta tutan taşıyıcı sütunlardır.

AMA'SIZ FAKAT'SIZ DESTEK VERİLMESİNİ İSTİYORUZ

NATO'nun caydırıcılığını azaltacak, ittifaka zarar verecek popülist beyanlardan da uzak durulmalı. NATO'ya alternatif olmak yerine daha güçlü çalışmalar içinde olmak gerekiyor.Güney sınırlarımızda Avrupa'yı etkileyen hadiseler yaşanıyor. Terör çatışma, düzensiz göç Avrupa'nın tamamında istikrarı tehdit ediyor. Türkiye kritik roller üstleniyor. Ülkemiz bu vasfıyla NATO'nun vazgeçilmez ortağıdır. Müttefiklerimizin bizimle dayanışma ittifakı zayıflatmaz, güçlendirir. Londra'daki görüşmelerimizde bu mesajı vereceğiz. Türkiye halihazırda NATO misyonuna en fazla katkı yapan ilk 5 ülkeden biridir. İttifaka ciddi kuvvet ve yetenekler sağlıyoruz. 2021 yılında karada NATO müşterek görev gücü komutasını üstleneceğiz. Havada erken uyarı ve yakıt katkısı verebilen 4 ülkeden birisiyiz. Denizde unsularımızla katkı sağlıyoruz. Bütçeye iştirakte 8'inci sırada yer alıyoruz. DEAŞ'la göğüs göğüse mücadele eden ve bozguna uğratan tek ülkeyiz. Terörle mücadelesinde ülkemize amasız fakatsız destek verilmesini istiyoruz.

YERİMİZ VE DURUŞUMUZ BELLİ

Londra toplantısı sembolik anlamının ötesinde ittifakın 2020 yıllara kendisini uyarlaması bakımından ilk adım olacaktır. Bizim yerimiz ve duruşumuz bellidir. 1952'den bu yana yaptığımız katkılar, Türkiye'nin vazgeçilmez konumunu gösteriyor. Londra'da bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla da görüşmemiz olacak. İngiltere, Fransa ve Almanya liderleriyle 4'lü zirve yapacağız. Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel konuları ele alacağız. Hem Barış Pınarı'nda son durumu, hem de Suriyeli sığınmacıların geri dönüş projesini anlatacağız. Türkiye'nin PKK/YPG ile mücadelesini en üst düzeyde ifade edeceğiz. Libya'da bir an evvel ateşkes sağlanması amacıyla atılabilecek adımları konuşacağız. İngiltere ve Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızla da kucaklaşacağız. Son olarak Cambridge Camisi'nin de açılışını yapacağız."

TERMİK SANTRAL DÜZENLEMESİ

Her şeyden önce erteleme talebi ilk kez gelmiyor önümüze. Daha önceden ertelemeler yapıldı. Firmalar filtre çalışmalarını yapmadılar. Yeniden süre uzatımı talebinde bulundular. Biz bir şeyde kararlılığımız var. Paris sözleşmesiyle bir süreci yaşadık, yaşıyoruz. İklim değişiklikleriyle ilgili teklifler geldi ama sözlerinde durmadılar. Biz de imzayı atmadık. ABD de bunu imzalamış değil. Derdimiz havanın kirletilmesine ve insanımızın temiz havayı solumasına izin vermeyen kuruluşları çalıştıramayız. Yapılacak olan başta bu filtrenin yapılması kararı var. Ama siz bu karara uymazsanız siz para kazanacaksınız diye halkımızın zehirlenmesine izin veremeyiz. Bu yıl sonuna kadar kendileri ne gibi adımlar atarlar bilemem. Biz 2020 sonuna kadar imkan verelim... Böyle bir şeyi kabul etmem mümkün değildir. Büyük ihtimalle bu yeniden bir ihaleye gider başka bir çıkışı yok.

Çevre noktasında verdikleri sözleri tutmadılar. Kendileriyle görüştüğümüzde partikül değerleri düşürüldüğü vs böyle konuşuyorlar. İstediğin kadar söyle halkıma bakıyorum biz burada hava kirliliğinden yaşayamıyoruz diyorlar. Bu işin karar vericisi halkımdır. Kendileri buna uymadılar, benim de bunu tekrar Meclis'e göndermekten başta çarem yoktu. Meclis'te gerekli tartışmalar yapılır, bunun çözümü de yeniden ihaledir. Burada istihdam noktasında sıkıntılar yaşanabilir. Onu istismar ediyorlar. Bu konuyu da farklı bir yolla ortadan kaldırırız.

ADİL ÖKSÜZ AÇIKLAMASI

Bu haddini bilmez, kendini bilmez malum kişi bu ülkeden kaçmıştır. Ama tabi sürekli olarak gittiği ülkelerin yönetimleri tarafından da bunlar koruma altında. Bakıyorsunuz işte çok farklı ülkelere; diyelim ki Belçika’ya kaçıyor, oradan Almanya’ya geçiyor vesaire. Şu anda ona benzer yüzlerce binlerce biliyorsunuz FETÖ’cü terörist buralarda yaşıyor. Biz bunların hepsini istedik. İstedik ama adreslerini vererek istedik. Buna rağmen buraların yönetimleri bu FETÖ’cü teröristleri bize bugüne kadar teslim etmedi. Edenler yok mu? Edilenler de var. Edildiği zaman açıklamasını da yapıyoruz. Burada içişleri bakanlığımız, yapılacak operasyonla karga tulumba alır gelir mi bunu da zaman içinde görürüz.