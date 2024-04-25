7 ilde DEAŞ'a 'Bozdoğan-29' operasyonu! 23 gözaltı

Tunceli ve Şırnak'ta terör örgütüne darbe! “Bozdoğan-2'" operasyonu ile PKK'nın inleri imha edildi

Tunceli ve Şırnak'ta terör örgütüne darbe! “Bozdoğan-2'" operasyonu ile PKK'nın inleri imha edildi

7 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik olarak gerçekleştirilen 'Bozdoğan-29' operasyonlarında 23 şüpheli yakalandı.

Terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlara bir yenisi daha eklendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik olarak gerçekleştirilen 'Bozdoğan-29' operasyonlarında 23 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz" diyen Bakan Yerlikaya, 'Bozdoğan-29'a dair şu bilgileri paylaştı:

10 AYDA 2.991 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 718'İ TUTUKLANDI

"1 Haziran 2023-22 Nisan 2024 tarihleri arasında 10 aylık süre içinde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik toplam 1.422 operasyon düzenlendik.

Operasyonlarda 2 bin 991 şüpheli yakalandı. Bunlardan 718 ’i tutuklandı. 566’sı hakkında adli kontrol kararı verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Çanakkale, Hatay, Konya, Sakarya, Tekirdağ, Yalova ve Yozgat olmak üzere 7 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik olarak düzenlenen operasyonlar sonucu;

Hatay'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 10 şüpheli yakalandı.

Yalova'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5 şüpheli yakalandı.

Konya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.

Yozgat'ta DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şüpheli yakalandı.

Çanakkale’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.

Sakarya'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.

Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."