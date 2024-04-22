8 ilde terör örgütüne 'Bozdoğan-28' darbesi! 82 mağara ve sığınak imha edildi

Tunceli ve Şırnak'ta terör örgütüne darbe! “Bozdoğan-2'" operasyonu ile PKK'nın inleri imha edildi

Tunceli ve Şırnak'ta terör örgütüne darbe! “Bozdoğan-2'" operasyonu ile PKK'nın inleri imha edildi

8 ilde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlenen 'Bozdoğan-28' operasyonlarında 82 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.

Terör örgütlerine göz açtırmamak için operasyon üstüne operasyon düzenleyen Mehmetçik, bu kez teröristlerin sakladıkları mühimmatları hedef aldı. 8 ilde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlenen 'Bozdoğan-28' operasyonlarında 82 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.

Operasyona dair detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yerlikaya, "Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Ülkemizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz" diyerek şu bilgileri verdi:

"ÇOK SAYIDA SİLAH VE PATLAYICI MADDE ELE GEÇİRİLDİ"

"Operasyonlarda başta; 206 kg amonyum nitrat ve C4 patlayıcı madde, 15 adet El Yapımı Patlayıcı (EYP) ve düzeneği, 859 adet çeşit çap ve ebatta mühimmat, 9 adet pompalı tüfek, 7 adet el bombası olmak üzere çok sayıda silah ve patlayıcı madde ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Komando ve Güvenlik Korucularından oluşan 338 Tim, 4 bin 283 Jandarma personeli ve J-SİHA ile ATAK helikopterlerinin desteğiyle Tunceli, Şırnak, Bingöl, Mardin, Diyarbakır, Bitlis, Siirt ve Hatay’da “BOZDOĞAN-28” Operasyonları gerçekleştirildi.

"9 ADET POMPALI TÜFEK, RPG-7 ROKETATAR..."

Hozat, Nazımiye, Beytüşşebap, Silopi, İdil, Cizre, Genç, Dargeçit, Lice, Dicle, Tatvan, Eruh ve Hassa kırsalında düzenlenen operasyonlar sonucunda;

15 adet EYP ve düzeneği, 206 kg amonyum nitrat ve C4 patlayıcı madde, RPG-7 roketatar, 7 adet Kaleşnikov Piyade Tüfeği, 859 adet çeşit çap ve ebatlarda mühimmat, 9 adet pompalı tüfek, 2 adet RPG-7 antitank mühimmatı, 7 adet el bombası, 24 adet şarjör, 17 adet telsiz, 70 adet tüp, 13 adet akü, 461 adet pil ile çok sayıda örgütsel doküman, mutfak, sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir.



Terör örgütünün lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı inleri tek tek tespit edilip başlarına yıkıldı."