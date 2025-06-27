70 milyon TL'lik kaçak sigara operasyonu! MASAK raporu ortaya çıkardı

Osmaniye'de jandarmanın düzenlediği 2 ildeki operasyonda, 15 bin 630 paket kaçak sigara ve 16 bin 100 boş makaron ele geçirildi. Kaçak sigara satarak 70 milyon TL gelir sağladığı tespit edilen 8 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 şüphelinin kaçak yollarla temin ettiği sigaraları satarak, gelir sağladığını belirledi. Savcılık koordinesinde şüphelilerin Osmaniye ve Adana'daki adreslerine eş zamanlı baskın düzenlendi.

4 ARSA, 3 EV, 5 MOTOSİKLET, 15 BİN PAKET SİGARA, 644 BİN TL PARA...

Adreslerde yapılan aramada; şahıslara ait banka ve diğer mali kurumlardaki her türlü hesap, 14 kredi kartı, 1 iş yeri, 3 eve, 4 arsa, 1 minibüs, 1 transit, 1 otomobil, 5 motosiklet, 15 bin 630 paket sigara, 16 bin 100 boş makaron, 80 gram altın, ziynet eşyası ve 644 bin 700 TL nakit paraya el konuldu.

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"SUÇTAN KAYNAKLANAN MAL VARLIĞI DEĞERİNİ AKLAMA" SUÇU

Araştırmalar ve hazırlanan MASAK raporu ile gözaltına alınan şüpheliler hakkında tespit edilen mal varlığında, yasal geliri bulunmamasına rağmen banka hesapları ve taşınır taşınmaz mal varlığının toplam değerinin 70 milyon TL olduğu belirlendi.

Banka hareketleriyle sonucu şüpheli işlem olarak değerlendirilen para akışının, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama" suçu oluşturduğu tespit edildi. 8 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.