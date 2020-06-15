Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Jandarma Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin başkanlığındaki heyeti makamında kabulünde konuşan Bakan Soylu, "Deryada bir katre gibi" benzetmesi yaptı. Soylu, "Jandarmamızda gördüğüm disiplin, birikim, yüksek kapasite ve vatan aşkı, beni her zaman etkiledi" ifadesine yer verdi. Terörle mücadelede Jandarma'nın katkısının tartışmaya yer vermeyecek seviyede olduğunu belirten Soylu, "Bugün saha hâkimiyeti tamamen bizde. Yaz-kış demeden kesintisiz operasyon stratejimiz neticesinde; şehirden temizlenen terör örgütü mağaralara da hapsolmuş durumdadır. Yaklaşık 3.5 yıl önceydi. O günden bugünlere çok büyük bir gelişimi, öz güveni ve aslen terörle mücadele matematiğinin nasıl olacağını bütün dünyaya gösterdik" diye konuştu.