Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA - Baroların yapısını değiştiren kanun teklifinin yürürlüğe girmesinin ardından İstanbul ve Ankara’da yürütülen ikinci baronun kurulması için hazırlıklar tamamlandı. Bu kapsamda, İstanbul 2 No’lu Baro’nun kurulması için bugün, Ankara için de önümüzdeki hafta Türkiye Barolar Birliği’ne (TBB) başvuru yapılacak.

7249 Sayılı Avukatlık Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 15 Temmuz'da Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle avukat sayısının 5 bini aştığı illerde asgari 2 bin imzayla, birden fazla baro kurulmasının önü açıldı. Mevcut avukat sayısına göre ise İstanbul, Ankara ve İzmir'de birden fazla baro kurulabiliyor.



TATLI: PROBLEMLERE ÇÖZÜM BULACAĞIZ

İlk ikinci baro için İstanbul'da çalışmalar tamamladı. Çalışmaları yürüten Hukukçular Derneği Başkanı Cavit Tatlı bugün TBB’ne yeni bir baronun kurulması için başvuru yapacak. Gazetemize konuşan Cavit Tatlı, çalışmaların kısa bir süre içerisinde tamamlandığını ifade ederek, “Gerekli imzaları topladık. Kuruluş ilkelerimizi açıklayacağız. Sonra TBB’ye başvuracağız. Daha sonra avukatların yaptığı başvurulardan toplam rakama ulaşacağız. Bundan sonra her şey daha iyi olacak. Biz avukatların sorunlarına çözüm bulacağız” dedi.

Avukatları daha iyi temsil edeceklerini söyleyen Tatlı, “Yeni baroyla eksik gördüğümüz konularda çalışmalar yapacağız. Bu, zaman isteyen bir süreç. Yeni bir kurum kuruyoruz. Avukatların bazı çekinceleri olabilir. Ama zamanla her şey yerine oturduğunda diğer avukatların da yeni kurulan baroya gelme çekincelerinin ortadan kalkacağına inanıyorum” diye konuştu.



KORKMAZ: HERKESİ KUCAKLAYACAĞIZ

Ankara’da çalışmaları yürüten Hukuk ve Değişim Derneği Başkanı Eyüphan Korkmaz ise yeni baro için önümüzdeki hafta başvuruyu yapacaklarını kaydederek, şunları söyledi:

10 dernek bir araya geldik. Bir şekilde pozisyon alınması kararına ulaştık. Bu konuda belli çalışmalarımız var. Herkesi kucaklayacak bir çalışma gösteriyoruz. İki bin sayısını tutturmak gibi bir sıkıntımız yok. Konsensüs sağlanırsa mevcut 1’nci Ankara Barosu'ndan daha kucaklayıcı bir baro kuracağımız inancındayız.

Meslek sorunlarının çözümüne odaklanacaklarını ifade eden Korkmaz, “Kuracağımız baro diğer illere de örnek olacak. Önceliğimiz avukatların istihdam sorunlarını çözmeye kafa yormak. Hukuk fakültelerindeki arkadaşlarımızı da önemseyen, onlar için de bir çalışma içindeyiz” ifadelerini kullandı.



EKİM SEÇİMLERİNE YETİŞECEK

Öte yandan, kanuna göre, yeni baronun en geç altı ay içinde gerekli imzaları toplayıp kuruluşu tamamlaması gerekiyor. Bununla beraber, İstanbul ve Ankara'daki ikinci baroların kısa süre içerisinde kuruluşlarını tamamlaması ve Ekim’in ilk haftası yapılacak seçime yetişmesi bekleniyor. Yine, yeni kurulan baronun, TBB'ye delege gönderebilmesi için seçimli olağan genel kurulu yapması gerekiyor. Ayrıca, tüm barolarda baro başkanlığı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri ile TBB’de delege seçimleri ekim ayının ilk haftasında yapılacak.