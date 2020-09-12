Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin her yanında özverili çalışmaların yürütüldüğünü aktaran Karaismailoğlu, ülke genelindeki 3 bine yakın şantiyede hummalı bir şekilde çalıştıklarını söyledi. İstanbul Havalimanı-Gayrettepe bağlantısının Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı ile bağlantılı olacağını yineleyen Karaismailoğlu, CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesine gönderme yaparak şöyle konuştu:

Malumunuz daha önce burada bir tören yapmıştık. Yine bu hastanemizin yollarını yapması gerekenler yapmadığı için vatandaşlarımızın hastaneye bir an önce ulaşması için bir ay gibi kısa bir sürede hastanemizin kara yolu bağlantısını sağlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunmuştuk. Yine bu metro hattını da, yapması gerekenler yapmadığı için, vatandaşımızın ihtiyaçlarını karşılamak doğrultusunda Cumhurbaşkanı’mızın talimatlarıyla üzerimize aldık. İnşallah 18 ay gibi kısa bir sürede vatandaşımızın hizmetine sunacağız.