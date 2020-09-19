Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan evlatlarına kavuşmak için annelerin 20 Ağustos 2019’da HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eyleminde bir senede 16 aile evladına kavuştu. İhlas Haber Ajansı (İHA) ve TGRT de yaz kış demeden ümitle evlatlarını bekleyen annelerin sıra dışı direnişinin belgeselini çekti. Çekilen belgeselin kopyaları, flash belleklere atılarak evlat nöbeti tutan ailelere İHA muhabirleri tarafından teslim edildi. Belgeseli seyreden aileler duygu dolu anlar yaşadı. Aileler İHA ve TGRT’ye, kendilerine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. HDP il binası önünde eylemin ilk günlerinde HDP’lilere karşı “Başlarım sizin Kürdistan davanıza” diyerek eylemin kilit ismi hâline gelen Aysel Bozkurt “Sizler bize ses oldunuz, çığlığımıza çığlık oldunuz, acımıza acı oldunuz ve derdimizi Türkiye’nin 81 şehrine sesimizi duyurdunuz. Sizlere ne kadar minnet ve şükran duysak azdır” dedi.