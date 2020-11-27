Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in Twitter hesabından paylaştığı bilgilere göre, ilk olarak 25 Kasım Çarşamba günü 153 bin 35 MWh ile rüzgardan en yüksek günlük elektrik üretim miktarına ulaşıldı. Böylece 6 Kasım tarihine ait günlük üretim rekoru kırıldı. Türkiye tarihinin en yüksek rüzgardan elektrik üretimi 25 Kasım’da yapıldı.



Aynı gün rüzgarda bir ilk daha yaşandı. 25 Kasım Çarşamba günü tarihte ilk defa rüzgardan üretilen günlük elektrik diğer tüm yenilenebilir kaynakların toplamını geçti. 25 Kasım’da rüzgardan 153 bin 35 MWh elektrik elde edildi. Bu miktar 94 bin 470 MWh’lik hidrolik, 28 bin 391 MWh’lik jeotermal, 15 bin 686 MWh’lik biyokütle ve 13 bin 965 MWh’lik üretime sahip güneş enerji santrallerinin tümünün toplamını geride bıraktı. Türkiye enerji tarihinde ilk defa RES’lerden bir günde elde edilen elektrik üretimi tüm diğer yenilenebilir enerji santralleri toplamında fazla gerçekleşti.



