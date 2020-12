Türkiye Gazetesi

Google servislerine dünya genelinde kısa süreliğine erişim sıkıntısı yaşandı. Türkiye'de, Avrupa’nın tamamında, ABD’de, Güney Amerika’da, Avustralya’da ve Güney Asya ülkelerinde kullanıcılar Google'un arama motoru hariç YouTube, Gmail, Google Drive, Fotoğraflar, Keep, Dökümanlar, Formlar, Google Hangouts ve Google Meet servislerine erişmekte güçlük çekti. Yaklaşık yarım saat süren problem sosyal medyanın da gündemi oldu. Kullanıcılar hacklenme korkusu yaşadı.



Hayatımız onların elinde

Google'ın kısa süreliğine de olsa çökmesi, kullanıcıları dijital dünyanın riskleriyle yeniden yüzleştirdi. Malum pandemiyle birlikte dijitalleşme hız kazandı. Ekonomiler hibrit bir yapıya dönüştü. Bugün uzaktan çalışmadan eğitime kadar her alanda Google'ın hizmetleri kullanılıyor. Dijital servislerde yaşanan muhtemel bir çöküşün, milyonlarca iş yeri ve çalışanın olumsuz etkileneceği ve hayatı kabusa çevireceği anlamına geliyor.



Tekelleşme problemi

Diğer taraftan dünyanın verisinin bir kaç teknoloji devinin elinde bulunması da büyük risk teşkil ediyor. Nitekim bugün birbirine bağlı olan Google, YouTube, Gmail aynı anda hizmet veremedi.

Bir süredir ABD'de bu çerçevede ilginç bir dava görülüyor. 48 eyalette Facebook'a karşı iki antitröst davası açıldı.

ABD hükümetinin sosyal medya devine karşı açtığı davalarda Facebook "dijital pazardaki hakimiyetini kötüye kullanmak, tekelcilik ve rekabeti imkansız hale getirmekle" suçlandı.

New York Başsavcılığının diğer eyaletlerle Facebook'a karşı başlattığı soruşturmadan yaklaşık 14 ay sonra açılan davada, sosyal medya devinin bölünmesi istendi.

Eğer Facebook bölünürse WhatsApp ve Instagram gibi şirketler Facebook'un elinden gidebilir.



Siber güvenlik zafiyeti

Google da Youtube, Gmail gibi servisleriyle tekel konumunda bulunuyor. Dolayısıyla siber güvenlik zafiyeti tüm kullanıcıları olumsuz etkiliyor. Bu anlamda büyük şirketlerin bölünmesi siber risklerin olumsuz etkilerini en aza indirgeyecektir.

Ayrıca yaşanan erişim problemi yerli dijital servilerin de ne kadar önemli olduğunu bize bir defa daha gösteriyor.