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AK Parti: Demokratik bir muhalefet, demokratik değerlere sadakat gerektirir
05.02.2021 - 12:10 | Son Güncelleme: 05.02.2021 - 12:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Her muhalefet yapan kendiliğinden demokrat olmuyor. Demokratik bir muhalefet, demokratik değerlere sadakat gerektirir. İktidara karşıyım diyerek demokrasiye saldıranlar ülkemizdeki en büyük kötülük çetesidir."
Etiketler : ak parti,
765334 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/765334.aspx
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