Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenecek programda ayrıca, 1. Su Şûrası lansmanı da gerçekleştirilecek. Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Pakdemirli, nüfus artışı, kirlilik, iklim değişikliği ve bununla birlikte artan küresel ısınmanın kullanılabilir su kaynakları üzerinde büyük baskı oluşturduğunu belirtti.

“Su vatandır”

“Su vatandır” diyerek çalışmaları yürüttüklerini belirten Bakan Pakdemirli, “Suya dair her konunun, etraflıca tartışılacağı ve ilgili bütün taraflarla müzakere edilerek, su kaynaklarının daha verimli kullanabilmesi amacıyla yapılması gereken faaliyetlerin ele alınacağı 1. Su Şûrası’nı gerçekleştireceğiz. Ülkemizde ilk kez gerçekleştirilecek olan 1. Su Şûrası’nda kısa, orta ve uzun dönem su ile ilgili stratejiler belirlenecek ve tüm paydaşlarımız ile birlikte su meselesi masaya yatırılacaktır” dedi.

363 tesis Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmete alınacak

1. Su Şûrası lansmanının yanında programda ayrıca DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan 363 adet tesis de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından milletin hizmetine sunulacak.

Hizmete alınacak tesislerin milli ekonomiye yıllık katkısı, 426 milyon 680 bin TL olacak.