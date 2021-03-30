Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Yunanistan ile geçtiğimiz hafta 62’ncisi yapılan istişari görüşmelerin masaya yatırılacağı toplantıda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bugüne kadar gelinen noktaya ilişkin bir sunum yapması bekleniyor. Bunun yanı sıra, Türk askerinin Libya'daki faaliyetleri ve Suriye konusu ile diğer bölgesel ve ulusal güvenlik konuları da toplantıda görüşülecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun terörle mücadeleye ilişkin kurul üyelerine kapsamlı bir sunum yapması bekleniyor. Toplantıda, PKK'nın Irak'taki varlığı ve buna karşı atılacak adımlar da görüşülecek.