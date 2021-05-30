Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde, tarihin akışını değiştiren İstanbul'un fethinin yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Gösteriler devam etti

Ayasofya-i Kebir Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlikler, Galata Kulesi'nde ışık ve video haritalama teknolojisiyle gerçekleştirilen gösteriyle devam etti. Gösteride, İstanbul'u 21 yaşında fethederek çağ açıp çağ kapatan ve Osmanlı'yı dünya imparatorluğuna dönüştüren Fatih Sultan Mehmet Han'ın at üstündeki görseline yer verildi.

Fatih Sultan Mehmet için Fatih Camii’nde mevlit okutuldu İstanbul’un Fethi'nin 568’inci yıldönümünde Fatih Camii’nde Mevlid-i Şerif okutuldu.

Gökyüzü video haritalama yöntemiyle fetih görselleri yansıtıldı

Fethe dair bilgilerin de seslendirildiği coşkulu kutlamada, fethin sembolü Ayasofya'nın semasına Türkiye'de ilk kez uygulanan gökyüzü video haritalama yöntemiyle fetih görselleri yansıtıldı.

Erdoğan'dan Fetih mesajı: Okçuların yazdığı destan SİHA'larla tekrarlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Okçular Vakfı 9. Uluslararası Fetih Kupası programına gönderdiği video mesajda, güçlü Türkiye'nin inşa edildiğini, geçmişte okçulara yazılan destanın bugün insansız hava araçlarıyla, yazılımlarla, üretimle, ihracatla tekrarlandığını dile getirdi.

Bursa'da fetih coşkusu Bursa’nın fethinin 695’inci yıldönümü, Osmanlı askerlerinin şehre giriş yaptığı Pınarbaşı’ndaki Fetih Kapı önündeki törenle kutlandı. Fetih salâsının okunmasıyla başlayan törenler, Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbelerinin ziyareti ile Balabanbey Kalesi önündeki gösterilerle devam etti.