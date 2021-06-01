Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22-28 Mayıs tarihleri arasını kapsayan haftalık vaka haritasını paylaştı. Yeni tablo ile birlikte haritadaki son durum da belli oldu. İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide en fazla görülen il de değişti. İşte tüm gelişmeler...

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor." ifadelerini kullandı.







Koca: Aşı ile salgının etkisini gündemden çıkaracağız Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı ile salgının etkisini gündemden çıkaracaklarını belirterek, "Bu güce güvenin." ifadesini kullandı.



Bakan Koca tarih verdi! Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplumun yüzde 60'ının aşılanması halinde toplumsal bağışıklığın oluşacağını belirterek böyle bir durumda maske kullanımının zorunluluktan çıkabileceğini bildirdi.



Bakan Koca'dan, Covid-19 aşılarının yan etkilerine dair paylaşım Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 aşılarında hafif yan etkilerin görüldüğünü bildiren bir görüntü paylaştı.