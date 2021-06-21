Türkiye'de son 24 saatte 5.294 koronavirüs vakası tespit edildi. 51 kişi hayatını kaybetti.

Ayrıntılar geliyor...




Erdoğan: 1 Temmuz’da sokak kısıtlamasını kaldırıyoruz Erdoğan: 1 Temmuz’da sokak kısıtlamasını kaldırıyoruz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “1 Temmuz’da sokak kısıtlamasını kaldırıyoruz” açıklamasını yaptı.

Dünyada 2 milyar 621 milyon dozdan fazla koronavirüs aşısı yapıldı Dünyada 2 milyar 621 milyon dozdan fazla koronavirüs aşısı yapıldı Dünya genelinde koronavirüs salgınına karşı bugüne dek 2 milyar 621 milyon dozdan fazla aşı uygulandığı açıklandı. Türkiye'nin 41 milyon 243 bin 45 doz ile 9. sırada yer aldığı bilgisi paylaşıldı.