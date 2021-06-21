Türkiye'de son 24 saatte 5.294 koronavirüs vakası tespit edildi. 51 kişi hayatını kaybetti.
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Erdoğan: 1 Temmuz’da sokak kısıtlamasını kaldırıyoruz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “1 Temmuz’da sokak kısıtlamasını kaldırıyoruz” açıklamasını yaptı.
Dünyada 2 milyar 621 milyon dozdan fazla koronavirüs aşısı yapıldı Dünya genelinde koronavirüs salgınına karşı bugüne dek 2 milyar 621 milyon dozdan fazla aşı uygulandığı açıklandı. Türkiye'nin 41 milyon 243 bin 45 doz ile 9. sırada yer aldığı bilgisi paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte koronadan 51 kişi hayatını kaybetti
21.06.2021 - 20:01 | Son Güncelleme: 21.06.2021 - 20:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Koronavirüs salgını ile mücadele hız kesmenden devam ediyor, bu durum tabloya da yansıyor. Ülkemizde son 24 saatte 5 bin 294 yeni vaka tespit edildi, 51 kişi ise hayatını kaybetti. İşte detaylar...
Türkiye'de son 24 saatte 5.294 koronavirüs vakası tespit edildi. 51 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : korona,haberler,son dakika,
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