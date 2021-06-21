Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.30'da başladı.

GÜNDEM: COVİD-19'LA MÜCADELE

Toplantıda, Covid-19 ile mücadele, aşı çalışmaları, turizm sektörüne ilişkin gelişmeler başta olmak üzere ülke gündemindeki konuların ele alınması bekleniyor.

AYRINTILAR GELİYOR...

Toplum bağışıklığına bir adım daha attık Tedarikle ilgili problemlerin ortadan kaldırılması sonrası aşılama çalışmaları son sürat hızlandı. Böyle giderse Covid’e karşı 2 ay içerisinde toplumsal bağışıklık kazanılacak.

Gözler yarınki Kabine Toplantısı'nda: Kısıtlamalar gevşetilecek mi? Yarın yapılması beklenen Kabine Toplantısı'nda düşen vaka sayılarıyla birlikte Pazar günü yasaklarının kaldırılması, sokağa çıkma yasağı saatinin ileri alınması gibi konuların gündeme gelmesi bekleniyor.