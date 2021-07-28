Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya Manavgat, Adana Kozan'ın ardından Osmaniye'de de yaşanan orman yangını giderek büyüyor. Rüzgârın etkisiyle hızla büyüyen alevler, ilk başladığı noktadan 15 kilometre uzaklıktaki Sarpınağzı köyüne ulaştı. Bunun ardından Sarpınağzı, Kazmaca ve Kartepe köyleri tahliye edlimeye başladı. Bölgede dolaşıp sık sık anonslar yapan jandarma ekilperi, vatandaşlardan evlerini boşaltmasını istedi. Sarpınağzı Köyü Muhtarı Hüseyin Doğan "Alevler kapımıza kadar geldi. Eşyasını, hayvanını alan köyü terk ediyor. Umarım alevler kısa sürede söndürülür" diye konuştu. Öte yandan havanın kararması ile birlikte yangına sadece karadan müdahale edilebiliyor.

Topçu ve Füze Okulu Komutanlığına sabotaj girişimi! Zanlı PKK'lı çıktı Ankara Polatlı'daki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı bir kişi tarafından kundaklanmak istendi. Şahıs, vatandaşlar tarafından etkisiz hâle getirildi.

Bir kötü haber de Adana'dan! Yangın büyüyor, evler boşaltılıyor Antalya Manavgat'ın ardından bir acı haber de Adana Kozan'dan geldi. İlçede çıkan yangın, yerleşim yerlerine yaklaştı vatandaşlar evlerinden tahliye ediliyor.