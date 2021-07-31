Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İRAN'DAN SU İKMALİ

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Marmaris'teki orman yangınının söndürülmesi çalışmalarının devam ettiği belirtilerek, şu bilgiler verildi:

"Aksaz Deniz Üs Komutanlığımızdaki 30 tonluk su tankeri ile İran'dan gönderilen yangın söndürme uçağına su ikmali yapıldı. Aksaz Deniz Üs Komutanlığımıza ait dozerle de yangın bölgesindeki arazözler için yol açma çalışmaları yapılmakta, birçok unsurumuz ile yangın söndürme çalışmalarına destek sağlanmaktadır."

BORRELL: TÜRKİYE İLE DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ

Borrell, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Antalya'daki orman yangınlarını söndürme çabalarıyla ilgili görüştüğünü belirtti.

Yüksek Temsilci, "Bu, iklim değişikliği risklerine maruz kalındığını gösterir. Türkiye ile tam dayanışma içindeyiz ve destek sağlamaya hazırız." ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu'nun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic de dünkü açıklamasında yangınları endişeyle takip ettiklerini belirterek, "Yardıma hazırız." mesajını paylaşmıştı

GÜRCİSTAN: HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Türkiye'nin farklı bölgelerinde devam eden orman yangınları nedeniyle taziye mesajı paylaştı. Garibaşvili mesajında, Gürcistan'ın gerekirse yangınlarla mücadeleye destek ve komşu devlete yardım sağlamaya hazır olduğunu kaydederek, “Dost ülkemiz ve stratejik ortağımız olan Türkiye'nin güney bölgelerinde meydana gelen büyük çaplı orman yangınlarını yakından takip ediyoruz. Can kaybı ve ülkeye değen zarar nedeniyle dostumuz Türkiye'ye en içten taziyelerimi ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

Gürcistan’ın bu zor zamanda Türk hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olduğunu ifade eden Garibaşvili, Gürcistan hükümeti adına komşu Türkiye'ye her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Bodrum’da yangın durmuyor, bazı ev ve oteller tahliye ediliyor ​Muğla'nın turistik Bodrum ilçesinde öğlen saatlerinde çıkan yangınlar büyüyor. Alevler, İçmeler Mahallesi'nde tersaneler ve otellerin bulunduğu bölgeye ulaştı.Yangınların büyümesi ve yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine bazı evler ve otellerde tahliye işlemi yapıldı. Bodrum Belediye Başkanı Aras, Milas-Bodrum sınırı Mumcular bölgesinde ikinci bir yangının daha başladığını açıkladı.

Azerbaycan’dan Türkiye'ye bir destek daha Azerbaycan’dan Türkiye’ye yangın felaketiyle mücadeleye destek için ikinci ekip gönderiliyor

Azerbaycanlı ekip orman yangınlarıyla mücadele için Türkiye'de Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı ekiplerin ilk grubu, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye geldi.