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8 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 6'sı aktif çalışan 25 kişiye gözaltı kararı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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8 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 6&#039;sı aktif çalışan 25 kişiye gözaltı kararı
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Dışişleri Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösterdikleri belirlenen FETÖ yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. 25 şüpheli hakkında gözaltına alınmaları kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca FETÖ-PDY silahlı terör örgütünün Dışişleri teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; Dışişleri Bakanlığı ile koordineli bir çalışma yapıldı.

19'UNUN MESLEKTEN ÇIKARILDIĞI, 2 'SİNİN DIŞİŞLERİ'NDE ÇALIŞTIĞI BELİRLENDİ

Örgütün gizli haberleşme aracı bylock yazışma programını kullandıkları tespit edilen şüphelilerin, incelenen bylock mesaj içeriklerinde örgütsel faaliyetlerine ilişkin yazışmalar yaptıklarının görüldüğü, alınan etkin pişmanlık ifadelerinde de bu faaliyetlerin ayrıntılı olarak anlatıldığı, ayrıca ankesörlü-sabit hatlardan ardışık şekilde aranma kayıtlarının bulunduğu, şüphelilerden 19’unun Dışişleri teşkilatı bünyesinde çeşitli kademelerde çalışmakta iken örgütle üyelik veya irtibatları nedeniyle meslekten çıkarıldığı, 4’ünün ilgili kurumda, 2’sinin ise farklı kurumlarda aktif çalışma kaydı bulunduğu anlaşılmakla toplam 25 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 8 ilde, 8 Temmuz 2025 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmaları kararı verildi.

8 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 6'sı aktif çalışan 25 kişiye gözaltı kararı - 1. Resim

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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