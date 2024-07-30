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8 yaşındaki karate sporcusu Enes hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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8 yaşındaki karate sporcusu Enes hayatını kaybetti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Isparta'da geçen yıl beyin tümörü teşhisi konulan karate sporcusu 8 yaşındaki Enes Gündaşlı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gündaşlı, Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde toprağa verildi.

Isparta Hafız İbrahim Demiralay İlkokulu 2. sınıf öğrencisi ve Karataş Spor Kulübü karate sporcusu Enes Gündaşlı'ya (8) 27 Ekim 2023 tarihinde beyin tümörü teşhisi konulmuştu.

3 KEZ AMELİYAT OLDU

3 kez ameliyat olan ve zor bir süreç geçiren minik sporcu, 29 Temmuz 2024 tarihinde Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Enes Gündaşlı, 2023 Türkiye Minikler Yıldızlar Karate Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü olmuştu.

8 yaşındaki karate sporcusu Enes hayatını kaybetti - 1. Resim

"ÇOK ÇALIŞKAN VE DİSİPLİNLİYDİ"

Enes Gündaşlı'nın antrenörü Kadir Karakaş, Enes'in 5 yaşında karate sporuna başladığını belirterek, “Enes çok hareketli ve yetenekli bir çocuktu. Ailesinin desteğiyle karate sporunda çok güzel başarılara imza attı. 2023 Türkiye Minikler Yıldızlar Karate Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü oldu. Çok çalışkan ve disiplinli bir sporcumuzdu, Balkan Şampiyonu Melih ağabeyi gibi saçlarını uzatmak için çok uğraştı. Hep onu örnek alırdı. Hayali 2024 Balkan Şampiyonu olmaktı. Çok üzgünüm, çok üzgünüz” dedi.

Enes Gündaşlı, bugün Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde toprağa verildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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