Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik koronavirüs tablosunu açıkladı. Buna göre 356 bin 352 Covid-19 testi yapıldı. Bu kişilerden 28 bin 873'ünün testi pozitif çıktı. Bir günde ise 210 korona hastası hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı ise 26 bin 224 olarak kaydedildi.

AŞI SAYISI 110 MİLYONA YAKLAŞTI

Bakanlık, açıklamasında aşılama verilerine de yer verdi. Toplam yapılan aşı sayısı 109 milyon 950 bin 690 olarak belirtildi. Birinci doz olanlar 53 milyon 947 bin 569, ikinci doz yaptıranlar ise 44 milyon 775 bin 099'a ulaştı. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 72,11, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 86,90 olarak kayıtlara geçti.

AŞILAMADA LİDER KIRKLARELİ

Nüfusa oranla en çok aşılamanın yapıldığı iller de belli oldu. Nüfusunun yüzde 78,8 aşılanan Kırklareli birinci oldu. Bu şehri Muğla, Amasya, Ordu, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Burdur ve Osmaniye takip etti.

EN AZ AŞI ŞANLIURFA'DA YAPILDI

Yüzde 46,4 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği şehir Şanlıurfa oldu. Onu Mardin, Batman, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Şırnak izledi.

"SONBAHARDA DAHA DİKKATLİ OLMALIYIZ"

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan "Tedbirleri toplum olarak birlikte ve düzenli şekilde uygulamadığımız gerçeğiyle karşı karşıyayız. Yer yer küçük düşüşler oluyor ama bu düşüşler istikrar göstermiyor. Sonbahar şartlarında daha dikkatli olmalı, aşılarımızı yaptırmalıyız” dedi.

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