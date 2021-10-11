Türkiye Gazetesi

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla paylaşım yaptı. Dünya Kız Çocukları Günü'nün, kız çocuklarının, sahip olduğu tüm haklara eksiksiz erişimi için yeni yaklaşımlar geliştirilmesine vesile olmasını dileyen Emine Erdoğan, "Dijital dönüşümün hızla yaşandığı çağımızda, kızlarımızın bu yarışta geride kalan değil, bayrak taşıyan olacağına inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.





Emine Erdoğan: Bugün dünyada yaşlılar giderek yalnızlaşıyor Emine Erdoğan, bugün dünyada gittikçe yalnızlaşan ve âdeta tecrit hâlinde yaşayan yaşlı bir nüfus olduğuna dikkati çekti. Erdoğan "Yaşlılık bizde tedavülden kalkmak değil, hürmet makamına oturmak demektir" dedi.



Emine Erdoğan'dan "Hayvanları Koruma Günü" paylaşımı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, hayvanlara destek olmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, "Onları sevgimizle koruyalım, vicdanımızla saralım, merhametimizle yaşatalım" dedi.