Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 357 bin 832 Covid-19 testi yapıldı, 27 bin 824 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 28 bin 255 oldu. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 79,38, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,68 olarak kayıtlara geçti.

Bakan Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamalarda ''Eksik aşıların yaptırılması ve aşı oranımızın yükselmesi gerektiğini ısrarla vurguluyoruz. Bu konuda sahadaki kararlılığımız devam ediyor. Fakat salgın şartlarının üstesinden gelmenin sadece aşıya bağlı olmadığını hiç unutmamalıyız. Virüsün artan dolaşım hızına karşı tedbir şart.'' ifadelerine yer verdi.









Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 117 milyon 562 bin 317 doza yükseldi. 18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Osmaniye, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Edirne oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.



Bakan Koca haftalık vaka haritasını açıkladı Sağlık Bakanı Koca, her 100 bin kişide görülen Covid-19 vakalarının yer aldığı haritayı açıkladı. Nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü il yine Karabük oldu.



Bakan Koca açıkladı, BioNTech'te hatırlatma dozu başlıyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı. Alınan karara göre, yarından itibaren mRNA aşısı olan kişilere risk grupları önceliği göz önünde bulundurularak hatırlatma dozu uygulanacak.