Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi 8. Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Konseyimizin adı artık Türk Devletleri Teşkilatı'dır. Bugünkü zirvemizi ülkemiz tarihinde önemli bir yeri olan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda eski adıyla Yassıada'da gerçekleştirdik. Bir dönem acıyla yasla milletimizin hafızasına kazınmış hukuksuzluklarla anılan Yassıada, ki milletimiz burayı Yaslıada olarak da andı. Hafta başında Karabağ topraklarının azadlığının birinci yıl dönümünü idrak ettik. Cumhurbaşkanı Aliyev başta olmak üzere Azerbaycan'daki tüm kardeşlerimi şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Azerbaycan'ın kazandığı zafer Türk dünyasının tamamını gururlandırmıştır. Zirve toplantımızda bu destana liderlik eden İlham kardeşime Türk Dünyası Ali Nişanı'nı takdim ettik.

Türk Devletleri Teşkilatı olarak gözlemci üyemiz Macaristan ile birlikte koronavirüs salgınına karşı verdiğimiz mücadele bir diğer başarı hikayesidir. Bugün kabul ettiğimiz İstanbul Bildirisi ile siyasi dayanışmamızı ve ekonomik işbirliğimizi daha da geliştirme yönündeki kararlılığımızı teyit ettik.

İslam düşmanlığı ile mücadelede kararlılığımızı bir kez daha kayda geçirdik. Yeni adımız ve yapımız, Türk Devletleri Teşkilatı ile bundan sonra daha hızlı özellikle ısrarla kök salacak, gelişecek ve serpileceğiz. İnşallah güneşin yeniden doğudan doğmaya başlayacağı vakitler yakındır.

Teşkilatımızın Sekretaryası için tahsis ettiğimiz tarihi Arif Paşa Konağı'nın resmi açılışını bugün ülkelerimizin bayraklarını göndere çekerek yaptık. Barış ve istikrara katkı yapan, küresel meselelerin çözümünde öncü rol oynayan bir Türk dünyası hedefliyoruz.

Afriyka'ya 2.5 milyon doz aşı bağışlayacağız. Bunun 2 milyonunu Türkiye olarak biz karşılayacağız.



Erdoğan'dan Yunanistan'a sert tepki: Nankörlüktür Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de kabul ettiği Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ortak basın toplantısı yaptı. Erdoğan yaptığı açıklamada mülteci krizinde Türkiye'yi suçlayan Yunanistan'a sert tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Binali Yıldırım'a yeni görev! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde Binali Yıldırım'ın yeni görevini açıkladı.



Erdoğan, Türk Konseyi Genel Sekreterliği binasının resmi açılışını yaptı Türk Konseyi Genel Sekreterliği binası, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'ne (Türk Konseyi) üye ülkelerin liderlerinin katılımı ile gerçekleştirilen resmi törenle açıldı.