81 ilde barınaklara denetim! Yedi başkan ve 74 memura sokak köpeği soruşturması

Hayvan barınaklarındaki denetimlerde kötü muamele sebebiyle 7 belediye başkanı ve 74 görevliye soruşturma izni verildi. İncelemeler sürecek.

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Haber Merkezi ANKARA - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin onlarca ölüme, yüzlerce yaralanmaya ve mal kayıplarına sebep olan sokak köpeği sorununun yüzde 99,9 oranında çözüldüğünü açıklaması üzerine 81 ilde yürütülen denetimler yoğunlaşıyor.

Hayvanların korunması ve barınaklardaki şartların iyileştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 81 ilde barınaklar mülkiye müfettişlerinin teftişinden geçiyor. Denetimlerde tespit edilen kötü muamele vakaları sebebiyle, aralarında CHP’li Muğla Köyceğiz, AK Partili Erzurum Narman ve DEM Partili Şanlıurfa Hilvan belediye başkanlarının da bulunduğu 7 belediye başkanı ve 74 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verildi.

Sorumlulara en üst sınırdan idari para cezaları uygulandığı bildirildi. AK Parti İstanbul milletvekilleri Nimet Özdemir ve Müşerref Pervin Tuba Durgut’un İçişleri Bakanlığıyla gerçekleştirdiği görüşmelerde barınakların durumu, köpek dövüşleri ve hayvanlara yönelik şiddet suçları işleyen örgütler ele alındı. Görüşmelerin ardından köpek dövüşleri ve söz konusu örgütlerle ilgili adli mercilerce yakalama kararları çıkarıldı.

İçişleri Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ile Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığının katılımıyla gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, barınaklardaki bakım ve denetim çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. Hayvanların korunmasına yönelik aşılama ve kısırlaştırma desteğinin yanı sıra mama makineleri için de destek sağlanacağı bildirildi.

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