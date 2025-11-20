İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde yapılan denetimlerde 687 düzensiz göçmenin ve 29 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını açıkladı.

Düzensiz göçle mücadele 81 ilde devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen operasyonlara dair bilgi veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son yakalanan göçmen sayısını açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik düzenlenen denetimlerde; 9'u yabancı uyruklu olmak üzere 29 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını duyurdu.

"DÜNYAYA ÖRNEK BİR MODEL"

434 bin 295 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde ise 687 düzensiz göçmen yakalandığını belirten Yerlikaya , "Türkiye; göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır. Göç konusunu; düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele alıyoruz" ifadesini kullandı.

SİNEM ERYİLMAZ

