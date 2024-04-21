81 ilde 'Narkoçelik-13' operasyonu: 194 gözaltı

Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 21 Nisan 2024 08:13 - Güncelleme: 21 Nisan 2024 08:28 - Güncelleme:

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81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Narkoçelik-13' operasyonlarında 451 kilogram uyuşturucu madde ve 87 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 194 zehir taciri ve sokak satıcısı ise yakalandı.