81 ilde 'Narkoçelik-13' operasyonu: 194 gözaltı
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Narkoçelik-13' operasyonlarında 451 kilogram uyuşturucu madde ve 87 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 194 zehir taciri ve sokak satıcısı ise yakalandı.
81 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik jandarma tarafından eş zamanlı olarak düzenlenen 'Narkoçelik-13' operasyonlarında; 451 kilogram uyuşturucu madde ve 87 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 194 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.
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Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi