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Haberler > Gündem > 81 ilde 'Narkoçelik-13' operasyonu: 194 gözaltı

81 ilde 'Narkoçelik-13' operasyonu: 194 gözaltı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Narkoçelik-13' operasyonlarında 451 kilogram uyuşturucu madde ve 87 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 194 zehir taciri ve sokak satıcısı ise yakalandı.

81 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik jandarma tarafından eş zamanlı olarak düzenlenen 'Narkoçelik-13' operasyonlarında; 451 kilogram uyuşturucu madde ve 87 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 194 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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