81 ile ‘kedi ve köpek köyü’ kurulacak

18 Aralık 2023 02:04 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 02:10

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ - Ankara’nın Keçiören ilçesinde 10 yaşındaki Tunahan Yılmaz’ın, Çankaya ilçesinde 16 yaşındaki Ahmet Furkan Tanrısever’in ve Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde de 13 yaşındaki Veysel Çakmak’ın, sokak köpeklerinin saldırısıyla yaralanması, gözleri yeniden sokak köpeği meselesine çevirdi. Son iki ayda 4’ü çocuk 9 kişinin saldırıya uğradığına dikkat çeken Türkiye Kent Konseyleri Birliği ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, 81 ile kedi ve köpek köyleri kurularak bu soruna çözüm bulunabileceğini söyledi.

Sokak köpekleriyle ilgili meselenin yalnızca İstanbul ve Ankara’da yaşanmadığını belirten Yılmaz “Son iki ayda Bursa, Sakarya, Muş ve Rize gibi şehirlerde de saldırılar oldu. Bu, Türkiye’nin ortak problemidir. Bunu yaparken de ‘tüm sokak köpeklerini toplayalım’, hatta ‘itlaf edelim’ gibi bir başka vahşet duygusunu besleyenlerin çığırtkanlığına esir düşmemeliyiz. Diğer yandan da ‘hayvansever’ adı altında ‘sokak köpeklerine dokundurtmayız, onların yeri sokaklardır’ savlarıyla insanların hayat hakkını hiçe sayan ve azınlık olan ama sesleri çok çıkan topluluklara da direnç gösterebilmeliyiz” dedi.

Sorunu yalnızca yerel yönetimlerin çözmesini beklemeden, devletin tüm imkânlarıyla bu meselenin üzerine gidilmesi gerektiğini ifade eden Yılmaz “Çözüm için tüm gönüllülerimizle birlikte üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız” diye konuştu.

KISIRLAŞTIRMA ŞART

Sokak hayvanlarının kısırlaştırılarak kontrollü şekilde üremelerini sağlamanın bu mücadelenin ‘olmazsa olmazı’ olduğunu söyleyen Yılmaz şöyle konuştu: Bu kapsamda mevcutta çeşitli illerde kent konseyi gönüllülerimiz tarafından yürütülen kısırlaştırma çalışmalarının da 81 ile yayılmasını sağlamalıyız. Kedi ve köpek köyleri ile kısırlaştırma faaliyetlerine yönelik hazırlayacağımız öneri ve çalışmaları da konunun muhatabı olan Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliğine sunacağız.