Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Irak Genelkurmay Başkanı Abdülemir Reşit Yarallah güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Yaşar Güler İngiliz mevkidaşı ile görüştü Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nick Carter ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rus mevkidaşı Valery Geramsımov ile görüştü Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasımov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Genelkurmay Başkanı Güler, Iraklı mevkidaşı ile görüştü
17.11.2021 - 18:43 | Son Güncelleme: 17.11.2021 - 18:48
Türkiye Gazetesi
Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Irak Genelkurmay Başkanı Abdülemir Reşit Yarallah ile görüştü.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Irak Genelkurmay Başkanı Abdülemir Reşit Yarallah güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Etiketler : Genelkurmay Başkanı,Yaşar Güler,Abdülemir Reşit Yarallah,
810372 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/810372.aspx
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