AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesini ziyaret etti. Burada konuşan Özhaseki, asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu. Mehmet Özhaseki "Cumhurbaşkanı'mızın net bir beyanatı var; O da hiçbir çalışanı, sabit ücretliyi, dar gelirliyi enflasyon karşısında zor durumda bırakmayacak. Haliyle Cumhurbaşkanı'mızın talimatları doğrultusunda birçok çalışma yapılıyor. Bunlardan bir tanesi de asgari ücret ile ilgili. Zannedersem çok kısa bir süre içerisinde bunu tamamlayacaklar. Daha süresi gelmeden Cumhurbaşkanımız asgari ücretin ne olacağını ilan edecek. Bu konuda bizlerde bekliyoruz. Ama en azından herkesin tatmin olacağı, 'İyi oldu, elhamdülillah' diyeceği bir ücret belirlenecek" dedi.
Bakan Bilgin tarih verdi: Asgari ücret ay sonu gelmeden belli olacak Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, asgari ücretin ay sonu gelmeden belli olacağını söyledi.
Mesleğe göre asgari ücret geliyor Asgari ücret konusunda sektörlere göre kademeli bir ücretin belirlenmesi, 3600 ek gösterge için ‘lise ve üniversite mezunu’ ayrımı yapılması, emekli maaşları konusunda ise seyyanen zam görüşü ağırlık kazandı.
Mehmet Özhaseki: Cumhurbaşkanı, asgari ücreti yakında açıklayacak
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın süresi gelmeden asgari ücretin ne olacağını açıklayacağını duyurdu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesini ziyaret etti. Burada konuşan Özhaseki, asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu. Mehmet Özhaseki "Cumhurbaşkanı'mızın net bir beyanatı var; O da hiçbir çalışanı, sabit ücretliyi, dar gelirliyi enflasyon karşısında zor durumda bırakmayacak. Haliyle Cumhurbaşkanı'mızın talimatları doğrultusunda birçok çalışma yapılıyor. Bunlardan bir tanesi de asgari ücret ile ilgili. Zannedersem çok kısa bir süre içerisinde bunu tamamlayacaklar. Daha süresi gelmeden Cumhurbaşkanımız asgari ücretin ne olacağını ilan edecek. Bu konuda bizlerde bekliyoruz. Ama en azından herkesin tatmin olacağı, 'İyi oldu, elhamdülillah' diyeceği bir ücret belirlenecek" dedi.
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