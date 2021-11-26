Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar’ın başkanlığında 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisi'nde gerçekleştirildi. Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (TUHİM), enflasyon, yakıt giderleri, asgari ücretin artışı gibi nedenlerle ulaşım ücretlerine yüzde 25'lik zam talep etti.

"TAKSİLERE %60 ZAM YAPILSIN"

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, bütün taşıma araçlarına aynı oranda ve aynı dönemde zam yapılması teklifine teşekkür ederek "Artan maliyetler sebebiyle minibüs, servis, taksi ve özel halk otobüsleri fiyatlarına yüzde 60 zam yapılması gerekli. Bugün için yüzde 33, sonrasında her 6 ayda bir TEFE-TÜFE oranında zam yapılsın" dedi.



"%25 GÜNÜ KURTARIR"

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, yüzde 25'lik zam teklifinin günü kurtarmak için gerekli olduğunu vurgulayarak, ilerleyen dönemde fiyatların yeniden değerlendirilebileceğini söyledi.



BAKANLIKTAN RET

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel, zam teklifinin son dakikada geldiğini belirterek, konunun önce alt komisyona getirilerek konuşulması ve aralık ayındaki toplantıda oylanması gerektiğini dile getirdi. Yücel, mevcut haliyle zam teklifini fazla bulduğunu ifade ederek, "hayır" oyu vereceğini belirtti. Müzakerelerin ardından yapılan oylamada, bütün taşıma araçları fiyatlarına yüzde 25'lik zam içeren teklifin geri çekilerek alt komisyona havalesi oy birliği ile kabul edildi.



ŞOFÖR OLMA YAŞI 22'YE İNDİ

Çağlar, çalışmaların ardından en kısa zamanda yeniden UKOME toplantısını yapacaklarını kaydetti. Bu arada, UKOME'de kabul edilen bir diğer teklifle toplu ulaşıma aracını kullanacak şoförlerin yaşı 26’dan 22’ye indirildi.



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