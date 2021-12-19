Türkiye Gazetesi

Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat atmasına basın camiasından tepk geldi. Birçok dernek grupları, Muharrem Sarıkaya’yı kınadı. Diplomasi Muhabirleri Derneği, Ekonomi Muhabirleri Derneği, Parlamento Muhabirleri Derneği, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği ve Türkiye Haber Kameramanları Derneği, Sarıkaya’yı “gazeteci” olarak tanımadıklarını bertikleri bir yazılı basın açıklaması yaptı.

"VİCDANA, AHLAKA VE İNSAN ONURUNA SIĞMAZ"

Dernek gruplarından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı: Muharrem Sarıkaya’nın bir basın emekçisi meslektaşımıza yaptığı vicdana, ahlaka ve insan onuruna sığmayan hareketini şiddetle kınıyoruz. Muharrem Sarıkaya’yı bugün itibari ile meslektaşımız ve ‘gazeteci’ olarak tanımıyoruz.

"YÜREĞİMİZ SIZLADI"

Kameraların önünde insan hakları ve emek savunuculuğu yaparken kamera arkasında kameraman tokatlaması herkes gibi bizlerin de yüreğini sızlattı. Şiddetin her türlüsünü şiddetle reddediyor, şiddete uğrayan meslektaşımıza geçmiş olsun diliyoruz. Olayın sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz.

"VANDALLIK"

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) de "Muharrem Sarıkaya'nın, yayın sırasında ses kontrolü yapan emekçiye tokat atması, skandaldır, vandallıktır, emek düşmanlığıdır. Muharrem Sarıkaya’ya derhal gazetecilik mesleğinden el çektirilmeli, bir daha asla görev verilmemelidir” denildi.

Gazeteci Muharrem Sarıkaya'dan İHA muhabirine küstah saldırı Gazeteci Muharrem Sarıkaya, kendisine mikrofon takmaya çalışan İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat attı. Sarıkaya'nın bu çirkin saldırısı tepkilere yol açtı.

İnternet Gazeteciliği Kanunu ile ilgili çalışmalarda sona gelindi Sosyal Medya Kanunu ile birlikte Meclis’e gelmeye bekleyen İnternet Gazeteciliği Kanunu ile ilgili çalışmalarda sona gelindi. İnternet Gazeteciliği Yasası ile internet medyaları resmi olarak tanınacak ve merdivenaltı gazetecilik bitecek.