Türkiye Gazetesi

Gaziantep Şahinbey'de iki Pitbull tarafından parçalanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki tedavisi sürüyor. Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan, dün küçük kıza ilk doku naklini uyguladı. Buna ilişkin açıklamalarda bulunan Özkan "Asiye'nin yaralanma sonucu ciddi bir travma geçirdiği belliydi. Ciddi eksiklikleri vardı, onları tamamladık. Yüzüne ve saç derisine operasyon yaptık. Hastanın sırtından ve bacağından doku nakilleri gerçekleştirdik. Asiye'nin yüzündeki sinirlerde ve çene kemiğinde ciddi hasarlar vardı. Yüz felci riski bulunuyor, gerekirse o konuda da müdahalede bulunacağız. Bu süreçte bir problem çıkmazsa ve hayati tehlike riski tamamen ortadan kalktıktan sonra diğer işlemleri yapmaya başlayacağız" dedi.

"YÜZ NAKLİNE GEREK YOK"

Birkaç günlük doku tutmama riski olduğuna işaret eden Özkan, çocuğun yoğun bakımdan uyandırıldıktan sonra nakledilen dokularının takibinin yapılacağını kaydetti. Özkan, erken dönemdeki süreç bittikten sonra tedavinin diğer kısımlarına bakacaklarını dile getirdi. Asiye'nin henüz uyandırılmadığını aktaran Özkan "İnşallah yoğun bakımdan çıkarsa daha mutlu olacağız. Ailenin morali iyi. Çocuğu zamanında kurtarmışlar. Yüz nakli gerektirecek bir durum söz konusu değil" değerlendirmesinde bulundu.

"DURUMU STABİL"

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete de çocuğun operasyonunun başarılı geçtiğini belirtti. Çete "Hastamızın ve nakil edilen dokuların durumu iyi. Yoğun bakım ünitesinde uyutularak yakın takibi devam ediyor. Hayati bulguları da stabil" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Öğleden sona Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir sitenin bahçesindeki basketbol sahasında oyun oynayan 4 yaşındaki A.A., iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Saldırı esnasında köpekler, talihsiz çocuğu yüzünden ve göğüs kısmından ısırdı. Olay sonrası çığlıkları ve sesleri duyan vatandaşların yardımı sonucu güçlükle kurtarılan çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Köpek saldırısı sonucu ağır yaralanan çocuk tedaviye alındı. Küçük kızın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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