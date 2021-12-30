Türkiye Gazetesi

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, "futbolda şike" davası kapsamında hapis yatan eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kulüp yöneticileri İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu ile toplam 22 isim hakkında beraat kararı verdi. Bu kararı, Yargıtay 5. Ceza Dairesi 27 Aralık'ta onadı.

RAPORU KALEME ALDI

Bunun ardından yeni bir gelişme daha yaşandı. Sözde şike davasının soruşturmasını başlatan raporu yazan eski polis memuru Lokman Yanık, Kayseri'de saklandığı evde yakalandı.

91 DEFA İFTİRA ATTI

Firari FETÖ mensubu olduğu iddia edilen Yanık, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmıştı. 4 Haziran'daki karar duruşmasında, "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 5 yıl, 91 defa "iftira" suçundan 1 yıl 8'er ay ve "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 5 yıl olmak üzere toplam 161 yıl 8 ay hapis ceza almıştı. Ardından hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

Aziz Yıldırım: Bize bu acıları yaşatanların hesap verme vakti Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetici arkadaşları, Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin haklarındaki beraat kararını onamasının ardından yazılı bir açıklama yayımladı.

Yargıtay, Aziz Yıldırım'ın beraat kararını onadı Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Futbolda şike davasında, aralarında eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 5 sanık hakkında verilen beraatleri onadı.