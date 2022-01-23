Türkiye Gazetesi

Jandarma Uzman Çavuş Tolga Özdinç 27 Eylül 2016'da Şırnak-Van karayolu üzerinde PKK’lı teröristler ile girilen çatışmada şehit oldu. Henüz 17 günlük evli olan Jandarma Uzman Çavuş Tolga Özdinç'in eşi Funda Özdinç, eşi şehit olduktan 9 ay sonra kızı Elif'i dünyaya getirdi.

Şimdi 5 yaşında olan Elif Ennur, geçtiğimiz cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla birlikte babasının mezarının yolunu tuttu.

BABASINI MEZARINI ÖPÜP, SEVDİ

Karnesini gösteren 5 ayşındaki Elif, babasını çok sevdiğini söyleyerek mezarını öpüp kokladı. O anları görenler gözyaşlarını tutamadı. Yaşanan anlar, mezar başındaki yakınlarını duygulandırdı.

17 günlük evli Jandarma Uzman Çavuş Tolga Özdinç, 2016'da PKK'lılarla girilen çatışmada şehit olmuştu.

Elif Ennur, babasını çok özlediğini, aldığı ilk karnesini babası göremediği için çok üzgün olduğunu söyledi.

Şehit kızının bayrak talebi yerine getirildi Anne ve babasının ayrı olması nedeniyle babasına hasret büyüdüğünü sosyal medya hesabından paylaşan lise öğrencisi Melis Usta'nın isteği üzerine Zaferiye Mahallesi'ndeki evlerine dev Türk bayrağı asıldı.

Şehit kızının feryadı yürekleri dağladı: "Babam ölmedi" Van’da meydana gelen patlamada şehit düşen polis memurları, düzenlenen törenle memleketlerine uğurlanırken, şehidin kızı da Vali İbrahim Taşyapan’a sarılarak ‘babam ölmedi’ diye feryat etti.

Şehit kızından tüm Türkiye'yi ağlatan mesaj El Bab'da şehit olan Piyade Uzman Çavuş Emin Güngör'ün 15 yaşındaki kızının sosyal medyada yazdıkları tüm Türkiye'yi ağlatırken acılı kız babasının şehit olduğuna hala inanamadığını söyledi.