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82 yıl kesinleşmiş hapis, 62 bin TL para cezası! Her yerde aranan kadın yakayı ele verdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hakkında 82 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 59 yaşındaki kadın, Büyükçekmece'de saklandığı evde yakalandı.

Uzun süredir 'aranan şahıslar' arasında bulunan 59 yaşındaki Tülay Yikmiş'in adresi, İstanbul Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından tespit edildi. Tespitin ardından ekipler harekete geçti.

Hakkında 82 yıl 2 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 62.500 TL para cezası olduğu öğrenilen Yikmiş’in 5 adet dolandırıcılık ve 2 adet resmi belgede sahtecilik suçunun bulunduğu tespit edildi. Suçlarının çoğunu Ankara'da işleyen 59 yaşındaki kadının, kamu kurum ve kuruluşlarının tüzel kişilikleri araç olarak kullanıp insanları dolandırdığı öğrenildi.

Evindekıskıvrak yakalanan Yikmiş, emniyette yapılan işlemlerinin ardından cezaevine gönderilmek üzere adliyeye sevk edildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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