Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya’nın Ukrayna işgaliyle ilgili, “Dünya stratejik anlamda önemli ve gergin bir süreçten geçiyor. Strateji olarak önemli bir noktadayız” dediği öğrenildi. Bazı milletvekilleri de savunma sanayiinde bu zamana kadar yapılan hamlelerin dünyanın geldiği durumda ne kadar önemli olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti milletvekilleriyle Parti Genel Merkezinde bir araya geldiği toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da katıldı. Toplantıda söz alan milletvekilleri illerindeki sorunları, teşkilatlardan gelen talepleri, bölgelerinin ihtiyaçlarını ve yapılan çalışmaları anlattı.

KIRIMLILARA YARDIM KAMPANYASI

Bir milletvekilinin, Türkiye’deki Kırım Tatarlarının Ukrayna’ya yardım kampanyası başlatmak istediklerini ifade etmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuyla ilgili Bakan Soylu’ya talimat vererek "Görüşün, değerlendirin" dediği öğrenildi. Toplantıda, Rusya-Ukrayna savaşından kaçan yaklaşık 3 bin 600 Türk vatandaşının Edirne’den Türkiye’ye giriş yaptığı, bunlar arasında 350 Kırım Tatarı’nın bulunduğu, bu kişilerin de yurtlara yerleştirileceği bilgisi paylaşıldı.

"BUNLARI TAKİP EDİN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 60 çeşit üründe desteklerin verildiği tarım başta olmak üzere birçok alandaki desteklerin vatandaşa anlatılması konusunda milletvekillerine talimat verdiği belirtildi. Erdoğan "Tarımda fiyat artışı var ama devletin kaynakları da milletin hizmetine sevk edildi. Ancak farkındalık oluşturma noktasında eksikliklerimiz var. Bunları milletimize anlatmamız gerekiyor" dedi.

Bunların yanı sıra, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gıda fiyatlarındaki artışla ilgili "Gerekli tedbirleri alıyoruz, alacağız. Bunları siz de alanda takip edin. Milletimizi rahatlatmaya yönelik olarak bu çalışmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.

ŞİKÂYETLER İLETİLDİ

Toplantıda ayrıca bazı vekilleri de pandemi sebebiyle hastanelerde muayene sürelerinin uzaması dolayısıyla vatandaşların randevu almakta zorlandığı, bu yüzden bazı bölgelerde nezle ve grip vakaları fazla olduğu için yığılmaların yaşandığı konusunda vatandaşlardan bazı şikâyetlerin geldiği aktarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuyla ilgili çalışma yapılması için talimat verdi.

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