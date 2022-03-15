Türkiye Gazetesi

Türkiye'ye komşu ülkelerden birçok turist PCR testi zorunluluğu olmadığı için sınır kapılarından rahatça geçerek ülkeye giriş yapabiliyorlardı ancak PCR testi zorunluluğu gelince komşu turistlerin sayısı bir hayli azaldı. Pandeminin yavaş yavaş hafiflemesiyle beraber birçok kural esnetildi ve Türkiye'de maske zorunluluğu kapalı alanlar hariç kaldırıldı.

Bununla beraber sınır kapılarında da PCR testi zorunluluğu kaldırıldı. Böyelece Türkiye'ye gelmek isteyen komşu ülke turistleri sınır kapılarından rahatça geçmeye başladı ve kapılarda yoğunluk yaşandı.

Gürcistan'a geçişlerde Covid-19 salgını nedeniyle uygulanan PCR testi zorunluluğu 1 Mart itibariyle kalktı. 2 doz aşısı olan geçiş yapabileceğini duyan vatandaşlar sınır kapısına akın etti.

TURİST SAYISI ARTTI, ENSAF MUTLU

Özellikle yaya geçişlerinde artışlar başlarken, Artvin’in sınır ilçesinde ise esnaf bu durumdan oldukça mutlu. Özellikle Gürcistan’dan günü birlik alış veriş yapmaya gelenlerin sayısının arttığı ifade edildi.

PCR testinin kaldırımasıyla birlikte Türkiye’nin Kafkaslar'a açılan kapısı olan Sarp Sınır Kapısı’nda hareketlilik başladı.

BULGARLAR EDİRNE'YE AKIN ETMİŞTİ

Öte yandan Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, artan vakalar nedeniyle Türkiye'yi kırmızı listeye almıştı. Alınan kararla birlikte ülkeye giriş yapanlardan aşı kartı ile birlikte zorunlu PCR testi istenirken, Türkiye'den Bulgaristan'a geçiş için istenen 600 liralık PCR testi sebebiyle Bulgarlar Edirne'ye gelememişti.

Şubat ayında Bulgaristan'ın PCR testi zorunluluğunu kaldırmasıyla birlikte Bulgarlar alışveriş için Edirne Kapıkule sınır kapısına akın etmiş ve Edirne esnafının yüzü gülmüştü.

Edirne esnafından Bulgarlara kampanya: Alışveriş yapana PCR testi bedava Dolar kuru nedeniyle Edirne’ye akın eden Bulgaristan vatandaşları PCR testi zorunluluğu nedeniyle gelmemeye başlayınca esnaf çareyi kampanyada buldu. Kent esnafı bin TL alışveriş yapan Bulgaristan vatandaşlarının PCR testi ücretlerini karşılayacaklarını açıkladı.

Bulgarlara PCR testi zorunlu oldu, Ulus pazarı boş kaldı Bulgaristan vatandaşları PCR testi zorunluluğu nedeniyle Edirne'ye gelmeyince, birkaç hafta öncesine kadar adım atacak yer dahi kalmayan Ulus Pazarı, son haftaların en sakin gününü yaşadı.

PCR testi kalktı, Ulus Pazarı doldu taştı Bulgaristan hükümetinin PCR testini geçişte isteme zorunluluğunu kaldırmasıyla Bulgarlar Edirne’ye akın etti.