Türk Hava Yolları (THY) pandemi nedeniyle iç ve dış hat uçuşlarının tümünde PCR testi zorunluluğu getirmişti. Genel Müdürlükten yapılan açıklamada yurt içinde gerçekleştirilen uçuşlarda pcr testi zorunluluğunun kaldırıldığı duyuruldu.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, konuya ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Ekşi açıklamasında "Yetkili makamlarımızın aldığı karar doğrultusunda tüm yolcularımızdan İÇ HAT uçuşlarında PCR TEST zorunluluğu kaldırılmıştır. HES Kodunu ibraz yeterli olacaktır" dedi.
THY Kazakistan uçuşlarını durdurdu THY, Kazakistan'da yaşanan olaylar nedeniyle tüm yolcu seferlerini 9 Ocak'a kadar durdurdu.
THY'den 'Omicron' yasağı haberine yalanlama Omicron varyantı nedeniyle birçok ülkede kapanmalarla birlikte geniş çaplı tedbirler alındı. Avrupa ülkelerine giriş prosedürü de değişti. Varyantın etkisiyle Türkiye'de vaka sayılarının artması bazı Avrupa ülkelerinin yolcu kabulünde giriş şartlarını değiştirmesine neden oldu. Bu kapsamda 7 Avrupa ülkesine Türk yolcu kabul edilmeyeceği açıklandı. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi ise 'bize ulaşan bir giriş yasağı getirilmemiştir' diyerek haberleri yalanladı.