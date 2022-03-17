Türkiye Gazetesi

ABD’nin Suriye’nin kuzey doğusundaki terör unsurlarına destek sağladığı bir kez daha ortaya çıktı. ABD'nin PKK/YPG'nin işgali altındaki bölgelere ağır silah, zırhlı araç ve lojistik desteği yine görüntülere yansıdı.

TRT Haber, ABD ordusuna ait birliklerin teröristlerle ortak tatbikat yaptığı görüntülere ulaştı.

Araçlar teröristlere DEAŞ terör örgütüyle mücadele bahanesi ile gönderildi. Deyrizor kırsalında 2 gün süren tatbikatta, terör örgütü üyelerine tahsis edilen araçlar için sürüş eğitimi de verildiği belirlendi.

TERÖRİSTLERE SİLAHLI EĞİTİM

Deyrizor bölgesi daha önce de ABD güçlerinin teröristlerle iş birliğine sahne olmuştu.

2021'in son günlerinde Deyrizor'un batı kırsalında yer alan Ebu Haşeb Çölü'nde ABD askerleri PKK/YPG'li teröristlerle ortak askeri tatbikat gerçekleştirdi. 3 tank ve zırhlı araçlarla yapılan tatbikatta teröristlere güdümlü füze kullanımı ile ilgili eğitim verildi.

ABD'ye ait Özel Kuvvetler, 1 Aralık 2021'de Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke de yüzlerce teröriste daha silahlı eğitim vermişti.

SİLAHLI ORTAK TATBİKAT

Deyrizor yakınlarındaki aynı bölgedeki ortak tatbikat ve eğitimler 2022'de de devam etti. Ebu Haşeb Çölü'nde bulunan sanayi bölgesi ve çevresinde teröristlerle ortak silahlı tatbikat yapıldı.

Şubat ayındaki ortak tatbikata, savaş uçağı ve helikopterlerin yanı sıra tanklar ve zırhlı araçlar da katıldı. Uluslararası koalisyon güçlerinden bazı askerlerin de katıldığı tatbikatta, teröristlere havan topu, topçu atışları ve güdümlü anti-tank füzelerinin kullanımı hakkında da eğitim verildi.

PETROL SAHALARI TERÖRİSTLERE EĞİTİM ALANINA DÖNÜŞTÜ

Haseke'deki bazı ABD üslerinin yanı sıra Abdülaziz Dağı ile Deyrizor'daki Ömer Petrol Sahası teröristler için eğitim alanına dönüştü. Daha önceki eğitimlerde, silahların kullanımı ve İHA'ların belirlediği mevkileri karadan ele geçirmeye yönelik çalışmalar yapıldı.

Topçu atışı ile birlikte havadan indirme ve üslere saldırıları engelleme yöntemleri de teröristlere uygulamalı anlatıldı.

ABD ve öncülük ettiği koalisyon güçleri, 2015'ten bu yana binlerce PKK/YPG'li teröriste silahlı eğitim verdi.

Erdoğan: ABD terör örgütlerine yardım ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, CBS televizyonu ile röportaj yaptı. Erdoğan, "Biz de ABD de NATO müttefikleriyiz, terör örgütlerine böyle yardım ediliyorsa bu bizi üzer ve bunu söyleriz" dedi.

ABD terör örgütü YPG/PKK'yı silahlandırmaya devam ediyor ABD'nin 2020 savunma bütçesinde, Suriye'de DEAŞ varlığı sona erdirilmesine rağmen YPG/PKK'ya bomba yapımında kullanılacak çok sayıda mühimmat ayırması dikkati çekti.

