Türkiye Gazetesi

Ebru KARATOSUN

Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, tıbbi hatalar sebebiyle bugüne kadar kuruma yönelik açılan davalarla ilgili verileri paylaştı.

Kadına ve sağlık çalışanlarına şiddete karşı yasa teklifinin görüşüldüğü TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda sunum yapan Eldemir, son 10 yılda toplamda 5 bin 933 davanın açıldığını söyledi. Bu davaların 1.831’inin idari yargı mercileri tarafından reddedildiğini, 178’inin kabul edildiğini ve 1.011’inin ise kısmen kabul edildiğini belirten Eldemir “Mahkemelerce toplamda yaklaşık 172 milyon TL tutarında tazminat ödenmesine hükmedildi. Bugüne kadar, vatandaşlarımıza hükmedilen tazminatın yaklaşık 147 milyon TL’si ödenmiş olup kalan cüzi miktardaki meblağın ödenmesine ilişkin işlemler ve yasal prosedürün uygulanması sürüyor” dedi.

HEKİMLERE 4 BİN DAVA AÇILDI

Açılan davalarda tıbbi işlem ve uygulamalar dışında da konular olduğunu aktaran Eldemir şöyle konuştu:

"Davaların 4 bin 67’si hekim, 517’si hemşire, 147’si ebe, 391’i diğer personelin kusurlu olduğu iddiasına dayanılarak açılmış. Açılan davaların branş itibarıyla dağılımlara bakıldığında 1.566 vakayla acil tıp branşı ilk sırada yer alıyor. Bu branşı 1.084 vakayla kadın hastalıkları ve doğum izliyor. Üçüncü sıradaki branş 638 vakayla genel cerrahidir. Cerrahi branşların dâhilî branşlara oranla daha fazla tazminat davasına maruz kaldıkları anlaşılıyor. En az dava ise 17 vakayla fiziksel tıp ve rehabilitasyon branşları.

Bu verilerin, sağlıkta şiddete ilişkin verilen veriler ile pratisyen tabiplerin tıpta uzmanlık sınavında TUS’u tercih ettikleri branşlara ilişkin verilerle de uyumlu olduğu görülüyor. Hekimlerin tazminat ödeme tehdidi olan branşlardan uzaklaşmalarına, hayatsal öneme sahip olan branşlarda yeterli sayı ve nitelikte uzman hekim yetişmemesine sebep oluyor. Bu durumda da devletimizin yetkili organlarınca acilen tedbir alınması gerekiyor."

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