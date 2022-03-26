Türkiye Gazetesi

içişleri Bakanlığı düzensiz göç ile ilgili çalışmalarına Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri sorumluluk bölgelerinde Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri ile beraber hız kesmeden devam ediyor. Yapılan operasyonlarda birçok organizatör ve yüzlerce yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri, sorumluluk bölgelerinde Göç İdaresi Başkanlığının taşra birimleri ile birlikte düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla etkin mücadele amacıyla "Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Huzur-(2022/3) Operasyonu" düzenledi.

Düzensiz göç ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 9'u yabancı uyruklu 20 organizatör gözaltına alındı, 1261 düzensiz göçmen yakalandı.

42 BİN PERSONELLİK OPERASYON

Yabancı uyrukluların kalabilecekleri metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar ve balıkçı barınakları, toplu taşıma durak ve istasyonları gibi 9 bin 322 noktada yapılan denetimlerde 42 bin 974 personel yer aldı, 313 dedektör köpek kullanıldı.

Uygulama kapsamında 6 bin 477 metruk bina, 12 bin 36 umuma açık mekan, 419 terminal ve 3 bin 381 diğerleri olmak üzere 22 bin 313 yer kontrol edildi. Denetimlerde 9'u yabancı uyruklu 20 organizatör gözaltına alındı, 1261 düzensiz göçmen yakalandı, 11'i yabancı uyruklu 738 aranan kişi bulundu.

30'U TÜRK VATANDAŞI OLAN 759 KİŞİYE İDARİ YAPTIRIM

729'u yabancı uyruklu ve 30'u Türk vatandaşı 759 kişiye idari yaptırım uygulandı. Denetimlerde 120 kamyon, kamyonet, otobüs ve otomobilin düzensiz göçte kullanıldığı belirlendi, 10 ruhsatsız av tüfeği, 10 kesici/delici alet ile muhtelif miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

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