Türkiye Gazetesi

Sonbahar, yağmur, kış, çamur derken güneşli bahar havaları geldi ve beraberinde düğün sezonunuda getirdi. Sezonun gelmesiyle birlikte kuyumcularda altın hareketliliği başladı. Düğünlerde sahte altın nedeniyle birçok insan mağdur oluyor. İşte kuyumcular ise bu duruma karşı evlenecek çiftlere dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuyor.

Havaların ısınmasıyla düğün sezonu öncesi vatandaşların mağdur olmaması konusunda uyarılarda bulunan Batman'daki kuyumcu İslam Ekinci, yaz aylarının gelmesiyle birlikte bölgede altına rağbet arttığını ve yeni evlenen çiftler için de altınlarını güvenilir kuyumculardan alması tavsiye edildi.

Son zamanlarda piyasaya demo altın çok sürülmekte olduğunu öne süren Ekinci, bu yüzden hem halk hem de kuyumcuların mağduriyet yaşadığını vurguladı

'ÇOĞU ZAMAN SAHTE ÇIKIYOR'

Gelen demo altınları çoğu zaman kendilerinin de edemediklerini belirten Ekinci, “Daha önce birçok kez karşılaştığımız durumlar oldu. Müşterilerden gelen altınlar çoğu zaman sahte çıkıyor. Onlar da bir başka kuyumculardan aldığını iddia ediyorlar. Aldığımız altının ya ayarı düşük, ya da gramajı farklı ya da sahte çıkıyor” dedi.

Kuyumculardan sahte altın uyarısı Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Yaşar Devran; düğün sezonu hazırlıkları yapan çiftlere ve ailelere sahte altın konusunda uyarıda bulundu.

Sahte altın satmak istiyorlardı, suç üstü yakalandılar Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kuyumcuya sahte altın satan 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Kuyumculara sahte altın yasağı Sahte altınlar artık kuyumcu raflarını süsleyemeyecek. Kuyumcu dükkanlarına yapılan soygunlarda hırsızları yanıltmaya yönelik raflarda bulundurulan sahte altınlar artık kalkacak ve kuyumculardan yetki belgesi istenecek.