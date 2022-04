Türkiye Gazetesi

Koronavirüs döneminde yasaklar nedeniyle ertelenen çoğu toplu törenin bu sene yapılacak olması kuyumcuları heyecanlandırıyor. Havaları ısındı ancak Ramazan aynının gelmesi ile birlikte düğün, nişan ve sünnet gibi merasimler Nisan ayı sonrasına bırakıldı. Ramazan sonrası beklentilerinin büyük olduğunu belirten kuyumcular, gurbetçilerin de gelmesiyle birlikte güzel bir sezon beklediklerini dile getirdiler.

"BÖYLE TİCARET OLMAZ"

Altın fiyatlarının Ramazan ayının girmesiyle yatay bir seyir içerisinde olduğunu belirten Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmakçı, düğün, nişan ve sünnet merasimlerinin olmadığı dönemlerin kuyumcuların en sakin olduğu dönemler olduğunu belirtti. "İşlerimiz sakin bir şekilde devam ediyor" diyen Çakmakçı, "Düğün, nişan ve sünnet merasimlerinin bayramdan sonra başlaması ve gurbetçilerin gelmesi işlerimizin açılacağı anlamına geliyor" dedi.

Çakmakçı, "Biz altında seyrin her zaman uzun vadede olduğunu, yani yatırımcının her zaman uzun vadede kazanabildiğini, günübirlik hiçbir şekilde kazanç elde etmeyi düşünmemelerini söylüyoruz. Maalesef bizim vatandaşımız hep günübirlik düşünüyor. Bugün alayım yarın para kazanayım düşüncesi var. Böyle ticaret olmaz. Altın tabiri caizse yastık altı yatırım aracıdır. Bunun hasebiyle de önümüzdeki günlerde ve senelerde biz altındaki yükselişi her zaman olduğu gibi yine bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

SAHTE ALTIN UYARISI

Sahte altına dikkat çeken Başkan Çakmakçı, "Altın fiyatlarının yüksek olması ve teknolojinin gelişmesiyle altına benzetilen ürünlerin sayısı artış gösterdi. Bu vatandaşı korkutmasın. Elazığ'da ya da Türkiye'nin herhangi bir yerinde bir kuyumcu esnafı kalkıp da vatandaşa altın olmayan bir ürünü satamaz. Bunun denetlemeleri ve her türlü işlemleri odalar, dernekler tarafından yapılıyor. Sadece maruz kaldığımız olay, altın olmayan ürünün kuyumcuya satılmasıdır. Tabi bu sıkıntıdan dolayı da biz gerekli tedbirleri alıyoruz" diye konuştu.

"PİYASANIN AÇILMASINI BEKLİYORUZ"

Ramazan dolayısıyla altın piyasasında genel bir durgunluk olduğunu aktaran kuyumcu esnafı Melih Kaçar, "Günlük yatırım amaçlı satışlarımız oluyor. Düğün mevsimi olmadığı için Ramazan Bayramı'ndan sonra piyasanın açılmasını bekliyoruz. Piyasamızda sahte altın satışları yapmak isteyen vatandaşlarımız oluyor. Onlar da bazen yanılarak almış oluyor. Bize getirip soruyorlar, 'bu altınlar sahte midir' diye. Genelde müşteri mağazalarında satıldığı için biz kuyumcuları zor durumda bırakıyor. Vatandaşın kendi bildiği güvenilir esnaftan alışveriş yapması lazım" dedi.

Kaçar, "Bayram dönüşü düğünlerin artmasıyla altın piyasasının açılmasını bekliyoruz. Geçen dönemde Covid-19'un etkisi oldu. Bu yıl daha iyi bir piyasa bekliyoruz" şeklinde konuştu.

