Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Buna göre son 24 saatte 153 bin 318 Covid-19 testi yapıldı, 3 bin 268 kişinin testi pozitif çıktı, 17 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 952 oldu. Böylelikle şubat ayının başlarında 111 bini geçen vaka sayısı 2,5 ayda 37 kat geriledi

147 MİLYON DOZ AŞI YAPILDI

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 333 bin 131 doza yükseldi. 18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu. En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Covid-19 gençlerde beyin sisi bırakabilir Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu, "Üniversitemizde yaptığımız bir araştırma, 30 yaş altı gençlerin Covid-19'u hafif belirtilerle atlatsa da hastalık sonrası zihinsel yeteneklerinde etkilenme olabileceğini gösterdi." dedi.

İspanya'da Covid aşısı tüpünden sivrisinek çıktı İspanya'da şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Malaga aşı merkezinde, Covid aşı tüpünde sivrisinek olduğu tahmin edilen bir cisme rastlandı, bunun üzerine de 765 bine yakın Moderna aşısı geri çekildi.