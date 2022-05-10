Türkiye Gazetesi

Güney Doğu Anadolu bölgesi, Doğu'dan sonra yaz aylarının geç geldiği bölgelerden biri. Bu bölge yaz mevsimine hem geç giriyor hem de soğuk havaların etkisinden bir türlü çıkamıyor. Güney Doğu bölgesindeki kimi şehirlerde 3 metreyi bulan karlar yaz aylarına girilmesine rağmen erimemiş durumda. Şırnak'ta kışlaklarından geçen hafta ayrılan 15 göçer, şiddetli fırtınave kar nedeniyle yolunu kaybedince bulundukları bölgede 11 saat mahsur kaldılar.

Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerindeki kışlaklarından geçen hafta ayrılan 15 göçer, Beytüşşebap'ın Toptepe köyü mevkisinde kar ve tipi nedeniyle yolunu kaybetti.

50 KİŞİLİK EKİP KURTARDI

Durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildiren göçerler için Hakkari ve Şırnak'tan jandarma, özel idare, sağlık, AFAD personeli ve güvenlik korucularından oluşan 50 kişilik ekip yönlendirildi.

Havanın kararması ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yolunu kaybeden ve birbirinden ayrılan göçerler, yaklaşık 11 saatlik çalışma sonucunda bulunarak, sürüleriyle Hakkari'nin Kamışlı köyüne ulaştırıldı.

Şırnak'ta iki çobana mağarada infaz Şırnak İdil'de iki çoban aniden ortadan kayboldu. Çobanların, bir mağara içerisinde vurulduğu ortaya çıktı.

Bakan Soylu, Şırnak'ta güvenlik güçleriyle iftar yaptı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta komando, polis ve güvenlik korucularıyla iftar yaptı. Terör operasyonlarına değinen Bakan Soylu, hainlerin tarihe gömüleceğini söyledi.

Şırnak'ta 581 personelle Eren Abluka-5 Operasyonu başlatıldı İçişleri Bakanlığı tarafından Şırnak’ta 581 personelin katılımıyla “Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Er Şakir Elkovan” Operasyonu başlatıldı.