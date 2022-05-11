Türkiye Gazetesi

İZSU Genel Müdürlüğü Olağan Genel Kurulu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Özuslu başkanlığında yapıldı. Toplantıda, 1 Temmuz 2022'den itibaren geçerli olmak üzere suya yüzde 15 zam yapılması önerisi AK Parti ve MHP grubunun ret oylarına karşılık oy çokluğu kabul edildi.

Yapılan su zammıyla ilgili açıklamalarda bulunan Soyer, "İZSU yasa gereği giderlerini su satışlarından sağlayan bir kurumdur. 2019 yılının ikinci yarısında su fiyatında indirim yaparak vatandaşlarımıza destek verdik. 2020 yılının ikinci yarısında 100 milyona yakın gelir bütçesinden vazgeçerek zam yapmadık. Giderlerdeki aşırı fiyat artışı su fiyatını yeniden değerlendirme zorunluluğunu getirdi. Engelli abonelerimize yüzde 50 indirim uyguluyoruz. Tarımsal ve hayvan yetiştiren abonelerimiz ve küçük esnafımıza özel uygulamalarımız var." dedi.

YÜZDE 15'LİK ZAM TEMMUZDA UYGULANACAK

Temmuz ayından itibaren İzmir'deki su faturalarına Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranında zammın yanı sıra Mecliste kabul edilen yüzde 15'lik zam da yansıyacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde, 21 Şubat'taki İZSU Olağanüstü Genel Kurulu'nda 1 Mart 2022'den geçerli olmak üzere suyun metreküp fiyatına yüzde 30 zam ile su faturalarına ÜFE oranında zam yapılmasına ilişkin önerge AK Parti ve MHP grubunun ret oylarına karşılık oy çokluğu alınmıştı.

İstanbul'da suya zam geldi İstanbul'da suya zam geldi. Konutta kullanılan suyun birim fiyatı 8,33 liraya yükseltildi.

İSKİ'den İstanbul'da suya zam talebi İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, İstanbul'a verdikleri hizmeti kesintisiz sürdürmek ve şehrin ihtiyaç duyduğu yeni projelere başlamak için su fiyatlarında düzenleme yapılması gerektiğini belirtti.