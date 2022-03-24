Türkiye Gazetesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Raif Mermutlu'nun açıklamalarından sonra İstanbul'da suya zam gelmesi bekleniyor. Mermutlu, katıldığı bir toplantıda 3 yıldır İstanbul'da su fiyatlarında önemli bir artış yaşanmadığını aktararak yatırım ve işletme giderlerinin önemli bir kısmını İstanbulluların ödediği su paralarıyla karşıladıklarını söyledi.

Mermutlu, belirli aralıklarla su tarifesinde zam talep ettiklerini belirterek, bu talebin genel müdürlük tarafından uygun görülmediğini söyledi. Genel Müdür Mermutlu açıklamasıan şöyle devam etti:

'FİYATLARDA DÜZENLEME GEREKİR'

Giderlerle birlikte toplam 10 milyar 364 milyon lira olarak onaylanan 2022 yılı bütçemiz, maliyetlerde yaşanan son artışlar nedeniyle şimdiden 15 milyar liranın üzerine çıkmıştır. Üzülerek ifade etmek istiyoruz ki İstanbul'a bugün verdiğimiz hizmeti kesintisiz sürdürmek, devam eden yatırımlarımızı tamamlamak ve şehrin ihtiyaç duyduğu yeni projelere başlamak için su fiyatlarında bir düzenleme yapılması gerektiği tartışmasız bir gerçek olarak karşımızda durmaktadır."

'SU İŞLEMİ YÜKSEK MALİYETLERE SEBEP OLUYOR'

İstanbul olarak bu yıl iyi yağış alındığını ve barajlarda yüzde 90 doluluğa ulaşıldığını kaydeden Mermutlu, "Bu yaz için bir susuzluk problemi öngörmüyoruz. Ancak suyun kaynağından alınıp musluklara getirilinceye kadar önemli aşamalardan geçtiği ve yüksek maliyetlere sebep olduğu gerçeğini göz ardı etmemek gerekir. Nasıl ham petrol işlenmeden doğal haliyle kullanılamazsa içme suyu da ham haliyle kullanılamaz." şeklinde konuştu.

Mevcut fiyatlarla su satılması halinde bu işin sürdürebilir olmadığını İstanbulluların bilmesi gerektiğini vurgulayarak İSKİ'nin her ay yaklaşık 500 milyon lira kadar açık verdiğini ve yatırımları bu sebebple istenilen şekilde gerçekleştiremediklerinni söyledi.

'ÖNLEMLER FAYDA ETMEYECEK'

İSKİ Genel Müdürü Mermutlu, bu durumun ileride telafisi zor durumların ortaya çıkmasına neden olcağını belirterek "O durumda da alınacak önlemler fayda etmeyecektir. Bütün bu durumları göz önünde bulundurarak aynı zamanda yönetim kurulu başkanımız olan Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanından İSKİ Genel Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırmasını ve su tarifesinin acil olarak görüşülmesini talep ettik." dedi.

ZAM NE KADAR OLACAK?

"Zam oranı ile alakalı bir çalışma var mı?" sorusu üzerine ise Mermutlu, "Zam oranıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Arkadaşlar çalışıyor Genel Kurulumuza sunacağız. Genel Kurulumuz buradaki oranları takdir edecek ve uygun olan bir zammı, bizim de arzu ettiğimiz zammı vereceklerdir diye umuyoruz. İstanbul halkını en az rahatsız edecek bir zam oranı arzu ediyoruz." dedi.

İSKİ'nin suya zam teklifi reddedildi İstanbul’da suya yüzde 90 ile yüzde 175 arasında zam yapılmasına yönelik İSKİ teklifinin, AK Parti ve MHP’nin oylarıyla reddedildiği öğrenildi.

İBB suya zam için genel kurulu toplayacak Elektrik ve doğalgazda yapılan artışların ardından İstanbul'da suya da zam göründü. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu zam teklifi için İSKİ Genel Kurulu’nu olağanüstü toplayacaklarını duyurdu. İmamoğlu, zammın kabul edilmemesi durumunda mahkemeye gideceklerini söyledi.

İstanbul'da suya zam geldi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) 2. Olağanüstü Genel Kurulu'nda suya, yüzde 15,62 zam yapılması teklifi kabul edildi.